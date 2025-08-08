Совет ЕС одобрил выделение Украине 3,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Совет Евросоюза одобрил 4-й очередной платеж в размере более 3,2 млрд евро в поддержку Украины в рамках программы Ukraine Facility после удовлетворительного выполнения ряда необходимых условий и проведения реформ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Совет ЕС

Дословно: "Украина получит более 3,2 миллиарда евро финансирования после того, как Совет ЕС принял решение о четвертом очередном транше помощи в рамках программы Ukraine Facility".

Детали: 4-й транш помощи на более чем миллиард евро меньше, чем планировалось, потому что Киев не провел все обещанные ЕС реформы. В то же время указанная сумма превышает одобренные послами ЕС 3,05 млрд евро.

Это финансирование направлено прежде всего на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку функционирования системы государственного управления.

Выплаты в рамках Ukraine Facility тесно связаны с "Планом Украины", который определяет стратегию восстановления, реконструкции и модернизации Украины, а также график внедрения реформ, согласованных с целями вступления страны в ЕС в течение следующих четырех лет, напомнили в Совете ЕС.

Предыстория: