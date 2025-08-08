Совет ЕС одобрил выделение Украине 3,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility
Совет Евросоюза одобрил 4-й очередной платеж в размере более 3,2 млрд евро в поддержку Украины в рамках программы Ukraine Facility после удовлетворительного выполнения ряда необходимых условий и проведения реформ.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Совет ЕС
Дословно: "Украина получит более 3,2 миллиарда евро финансирования после того, как Совет ЕС принял решение о четвертом очередном транше помощи в рамках программы Ukraine Facility".
Детали: 4-й транш помощи на более чем миллиард евро меньше, чем планировалось, потому что Киев не провел все обещанные ЕС реформы. В то же время указанная сумма превышает одобренные послами ЕС 3,05 млрд евро.
Это финансирование направлено прежде всего на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку функционирования системы государственного управления.
Выплаты в рамках Ukraine Facility тесно связаны с "Планом Украины", который определяет стратегию восстановления, реконструкции и модернизации Украины, а также график внедрения реформ, согласованных с целями вступления страны в ЕС в течение следующих четырех лет, напомнили в Совете ЕС.
Предыстория:
- 1 августа правительство Украины приняло решение о внесении изменений в "План Украины". В правительстве объяснили необходимость изменений необходимостью "актуализировать обязательства". В Кабмине сообщали, что до конца сентября новую версию плана должен утвердить Совет ЕС.
- В Европейской комиссии заявили, что готовы оценить внесенные Украиной поправки в "План Украины".
- Как известно, с начала 2024 года главной линией финансовой помощи Украине со стороны ЕС стала программа под названием Ukraine Facility с заявленной стоимостью в 50 млрд евро. Начиная со 2-го квартала 2024 года ЕС привязывает предоставление средств к воплощению Украиной реформ. На каждый квартал Украина имеет индикаторы – определенные изменения, которые Киев должен воплотить, или решения, которые должен принять. А чтобы дополнительно юридически подтвердить свою готовность, правительство прописало все шаги и сроки выполнения в документе под названием "План Украины".
- 25 июля представитель Еврокомиссии заявил в комментарии "Европейской правде", что следующий транш Ukraine Facility урежут, потому что Киев не провел обещанные реформы.