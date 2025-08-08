Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пентагон получил право оставлять в США часть оружия, законтрактованного для Украины – CNN

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПятница, 8 августа 2025, 19:13
Пентагон получил право оставлять в США часть оружия, законтрактованного для Украины – CNN
Элбридж Колби. Фото Getty Images

Меморандум заместителя главы Пентагона по вопросам политики Элбриджа Колби, которым в июле была приостановлена военная помощь Украине, содержит положение, которое дает Соединенным Штатам право оставить себе часть законтрактованного для Киева оружия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал телеканала CNN

Детали: Четыре источника CNN, ознакомленные с меморандумом Колби, сообщили, что одно из его положений позволяет Пентагону вернуть в запасы США оружие, изготовленное для Украины в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

Реклама:

Программа USAI, созданная в 2016 году, традиционно обеспечивала Украину стабильными поставками оружия путем его заказа у американских производителей.

Комитет Сената США на прошлой неделе одобрил 800 миллионов долларов на USAI в рамках ежегодного бюджета Пентагона, известного как закон об ассигнованиях на национальную оборону.

"Меморандум предоставляет Министерству обороны полномочия забрать оружие, которое уже было зарезервировано для Украины. Это, похоже, подрывает то, что, по словам президента, делают США, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно", – сказало CNN одно из источников.

РЕКЛАМА:

В меморандуме Элбриджа Колби также разделены вооружения США на три категории – "красную", "желтую" и "зеленую". Первые две категории указывают на дефицит и необходимость дополнительного одобрения для отправки за границу; речь идет, среди прочего, о ракетах-перехватчиках для систем Patriot, пишет CNN.

Собеседники телеканала считают, что положение меморандума Элбриджа Колби относительно USAI, судя по всему, пока не было задействовано.

Предыстория:

  • В начале июля министр обороны США Пит Хегсет приостановил крупную партию поставок оружия в Украину. Вскоре после этого Дональд Трамп отменил решение Хегсета и пообещал продолжить поставки оборонного оружия Украине.
  • Трамп также объявил о соглашении с НАТО о предоставлении Украине дополнительного оружия на сумму в миллиарды долларов, изготовленного США, но оплаченного европейскими союзниками.

СШАпомощь Украинеоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Вашингтон и Москва к встрече Трампа и Путина готовят соглашение по оккупированным РФ территориям – СМИ
Россия ударила по нефтебазе азербайджанской SOCAR в Украине: есть раненые
ВО "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области за препятствование мобилизации
Лукашенко ответил на вопрос о следующем сроке "президента" и вспомнил Трампа
фотоВ Киеве попрощались с журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену
Кабмин утвердил макропрогноз для Украины с двумя сценариями: что предусматривают
Все новости...
США
Путин поговорил с Си и еще 3 главами государств об Украине и США
Госдеп о возможной встрече Трампа с Путиным: Это вопрос не доверия, а действий
Госдеп о переговорах по войне в Украине: Трамп использует экономическую мощь США
Последние новости
19:21
Нацбанк показал, каким будет курс доллара и евро после выходных
19:13
Пентагон получил право оставлять в США часть оружия, законтрактованного для Украины – CNN
18:49
Акции SoftBank взлетели до рекорда после инвестиций в ИИ
18:48
СНБО не планирует вводить санкции против российских издательств
18:42
Совет ЕС одобрил выделение Украине 3,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility
18:32
Умерла женщина, которая попала под российский обстрел в Херсоне
18:24
Формат сотрудничества Украины, Молдовы и Румынии получил официальное название
18:17
В ВОЗ сообщили о вспышке холеры в Судане: уже известно о 100 тысячах инфицированных
18:16
В Харькове сотрудники вносили в штат больницы фиктивных работников: из госбюджета присвоили более 1 млн грн
18:14
АМКУ начал исследование цен на рынке электроэнергии
Все новости...
Реклама:
Реклама: