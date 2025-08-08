Одна женщина погибла в результате атак РФ в Днепропетровской области, еще 5 человек пострадали

Российские войска около четырех десятков раз атаковали Днепропетровскую область 8 августа, громко было в двух районах. Одна женщина погибла, 5 человек пострадали.

Источник: Днепропетровская ОВА

Дословно: "По Никопольщине агрессор целился беспилотниками, обстреливал из артиллерии, сбрасывал боеприпасы с БПЛА. Под ударом были Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригоровская громады.

Пострадали три человека – мужчины 45 и 68 лет и 56-летняя женщина".

Детали: Также в Синельниковском районе пострадали Межевская, Покровская, Маломихайловская громады. РФ атаковала БПЛА и КАБом, там ранена женщина.

Обновлено: Позже глава ОГА добавил, что в Никополе россияне убили 56-летнюю женщину. Спасатели извлекли ее тело из-под руин дома, который разгромила вражеская артиллерия.

Ранения получил 62-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.