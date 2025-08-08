Все разделы
Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали уже 1411 человек

Валентина РоманенкоПятница, 8 августа 2025, 21:39
Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали уже 1411 человек
Женщина держит на руках кота недалеко от пункта эвакуации в Херсоне. Фото: «Суспільне. Херсон»

По состоянию на 8 августа из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали 1411 человек, в том числе 56 детей и 141 маломобильного человека.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько в Telegram

Детали: В пятницу из микрорайона Корабел было эвакуировано 185 человек. Из них – 12 маломобильных граждан.

Эвакуационная группа также отработала заявку на эвакуацию тела умершей 63-летней женщины. Предварительно, смерть естественная, отмечает глава ГВА.

Всего за семь дней с Острова было вывезено 1411 человек, из которых – 56 детей и 141 маломобильный.

Прямая речь Шанько: "В очередной раз призываю жителей микрорайона Корабел обезопасить себя и временно уехать. Все эвакуированные получают помощь с расселением в комфортных условиях, оформлением ВПЛ и других выплат или бесплатным выездом в другие регионы Украины.

Также подчеркиваю недопустимость возвращения людей обратно на Остров. Призываю вас быть благоразумными и соблюдать меры безопасности. Эвакуация — это временный шаг, необходимый для вашей безопасности".

Что предшествовало: Вечером 2 августа российская армия нанесла авиационный удар по Херсону, сбросив две управляемые авиабомбы, повредив автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел.

 

Как объясняли Силы обороны юга, важной роли в системе обороны этот мост не играл. Но из-за его повреждения "отрезанными" остались гражданские лица, проживающие в микрорайоне Корабел (Остров) — на момент удара там, по данным ОВА, оставалось около 1800 жителей. Поэтому местными властями было принято решение об их эвакуации.

Херсонвойна
