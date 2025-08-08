Все разделы
В Купянске Харьковской области из-за российских ударов пострадали 5 человек

Татьяна ОлейникПятница, 8 августа 2025, 22:03
В Купянске Харьковской области из-за российских ударов пострадали 5 человек
Фото - getty images

Российская армия в течение дня 8 августа наносила удары по Купянску Харьковской области, ранения получили 5 человек.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 8 августа около 8:30 в результате удара беспилотника по г. Купянск ранения получила 70-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу.

Ориентировочно в 9:00 в результате атаки FPV-дрона ранения получили два человека – 69-летний мужчина и 66-летняя женщина".

Детали: Также 63-летний мужчина получил ранения в результате утреннего вражеского обстрела Купянска. По предварительным данным, оккупанты применили реактивную систему залпового огня (РСЗО).

Около 15:00 в результате очередной атаки получила ранения 86-летняя женщина.

Харьковская областьроссийско-украинская войнаобстрел
