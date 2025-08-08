Все разделы
Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение в Вашингтоне

Татьяна ОлейникПятница, 8 августа 2025, 23:25
Фото - Andrew Harnik/Getty Images

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Николь Пашинян при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали мирное соглашение в Белом доме 8 августа.

Источник: трансляция Associated Press

Детали: Теперь его должны ратифицировать их парламенты.

Трамп заявил, что США снимают ограничения на сотрудничество с Азербайджаном в сфере безопасности. Они были введены еще в 1992 году.

Что предшествовало:

СМИ сообщали, что Трамп планирует провести встречу с лидерами Армении и Азербайджана в Белом доме для заключения исторического мирного соглашения между двумя странами, которые десятилетиями находились в состоянии вооруженного конфликта.

Напомним:  Азербайджан и Армения фактически находятся в состоянии войны после провозглашения независимости более 30 лет назад, а в 2020 и 2023 годах Азербайджан в результате военных действий вернул контроль над Нагорным Карабахом.

В марте страны заявили о значительном прорыве в переговорах и завершении работы над проектом мирного соглашения. Однако сроки его подписания до сих пор оставались неопределенными.

Смотрите также видео: Трамп предлагает соглашение Армении, Россия теряет Кавказ

АрменияАзербайджан
