Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение в Вашингтоне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Николь Пашинян при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали мирное соглашение в Белом доме 8 августа.

Источник: трансляция Associated Press

Детали: Теперь его должны ратифицировать их парламенты.

Реклама:

Трамп заявил, что США снимают ограничения на сотрудничество с Азербайджаном в сфере безопасности. Они были введены еще в 1992 году.

Что предшествовало:

СМИ сообщали, что Трамп планирует провести встречу с лидерами Армении и Азербайджана в Белом доме для заключения исторического мирного соглашения между двумя странами, которые десятилетиями находились в состоянии вооруженного конфликта.

РЕКЛАМА:

Напомним: Азербайджан и Армения фактически находятся в состоянии войны после провозглашения независимости более 30 лет назад, а в 2020 и 2023 годах Азербайджан в результате военных действий вернул контроль над Нагорным Карабахом.

В марте страны заявили о значительном прорыве в переговорах и завершении работы над проектом мирного соглашения. Однако сроки его подписания до сих пор оставались неопределенными.

Смотрите также видео: Трамп предлагает соглашение Армении, Россия теряет Кавказ