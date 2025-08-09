Все разделы
Россияне оккупировали два населенных пункта в Донецкой области – DeepState

Иван ДьяконовСуббота, 9 августа 2025, 02:18
Россияне оккупировали два населенных пункта в Донецкой области – DeepState
Карта: DeepState

В ночь на 9 августа аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками двух населенных пунктов Донецкой области, а также о продвижении оккупантов по ряду других направлений.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Новохатское и Толстой, а также продвинулся вблизи Верхнекаменского, Новоспаского, Никаноровки, в Воскресенке, Зеленом Гаю и Торецке".

Предыстория:

  • В Генеральном штабе сообщили, что на фронте 8 августа враг больше всего атаковал на Покровском направлении, где защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора.
  • Утром 5 августа аналитический проект DeepState сообщил, что российские оккупанты заняли Попов Яр в Донецкой области.
  • По данным ОВА, в Донецкой области в зоне активных боевых действий остаются 21,7 тысячи гражданских, среди которых 115 детей.

оккупацияДонецкая областьроссийско-украинская война
