Россияне оккупировали два населенных пункта в Донецкой области – DeepState

В ночь на 9 августа аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками двух населенных пунктов Донецкой области, а также о продвижении оккупантов по ряду других направлений.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Новохатское и Толстой, а также продвинулся вблизи Верхнекаменского, Новоспаского, Никаноровки, в Воскресенке, Зеленом Гаю и Торецке".

