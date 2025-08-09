Российские войска нанесли удар беспилотниками по домам в центре Балаклеи – ГВА

В ночь на 9 августа город Балаклея Харьковской области подвергся очередной атаке российских БПЛА. Зафиксировано попадание в частное домовладение и нежилое здание в центральной части города.

Источник: начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов

Прямая речь: "Российские оккупанты атаковали центральную часть города ударными БПЛА. Зафиксировано попадание в частное домовладение и нежилое здание. На месте попадания сейчас уже работают соответствующие экстренные службы".

