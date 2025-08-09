Все разделы
Российские войска нанесли удар беспилотниками по домам в центре Балаклеи – ГВА

Иван ДьяконовСуббота, 9 августа 2025, 03:38
Фото: Виталий Карабанов

В ночь на 9 августа город Балаклея Харьковской области подвергся очередной атаке российских БПЛА. Зафиксировано попадание в частное домовладение и нежилое здание в центральной части города.

Источник: начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов

Прямая речь: "Российские оккупанты атаковали центральную часть города ударными БПЛА. Зафиксировано попадание в частное домовладение и нежилое здание. На месте попадания сейчас уже работают соответствующие экстренные службы".

Предыстория:

  • В ночь на 2 августа российские войска нанесли удар по центральной части Балаклеи в Харьковской области. Зафиксировано как минимум два взрыва, есть попадания в частное домовладение.
  • В ночь на 3 августа вражеский беспилотник ударил по частному домовладению в Балаклее. В результате атаки пострадал один человек.

Харьковская областьбеспилотникироссийско-украинская война
