Молдова направила Греции еще один запрос об экстрадиции беглого олигарха Плахотнюка

Генеральная прокуратура Республики Молдова 8 августа передала властям Греции новый запрос об экстрадиции беглого олигарха Влада Плахотнюка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведомства

Детали: Новый запрос об экстрадиции касается трех уголовных дел, в которых Плахотнюк имеет статус обвиняемого за особо тяжкие преступления, отмечает Генеральная прокуратура Молдовы.

Там пояснили, что это необходимо для соблюдения права специализации, согласно которому привлечение к ответственности экстрадируемого лица возможно только за деяния, которые стали основанием для запроса об экстрадиции.

"Учитывая значительный объем документов, которые необходимо было перевести в соответствии с требованиями действующих международных договоров, а также по запросу греческой стороны, подготовка справочных документов потребовала значительных усилий и дополнительного времени", – пояснила Генпрокуратура Молдовы.

