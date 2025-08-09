Все разделы
Молдова направила Греции еще один запрос об экстрадиции беглого олигарха Плахотнюка

Олег Павлюк, Иван ДьяконовСуббота, 9 августа 2025, 04:00
Влад Плахотнюк. Фото: wikipedia.org

Генеральная прокуратура Республики Молдова 8 августа передала властям Греции новый запрос об экстрадиции беглого олигарха Влада Плахотнюка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведомства

Детали: Новый запрос об экстрадиции касается трех уголовных дел, в которых Плахотнюк имеет статус обвиняемого за особо тяжкие преступления, отмечает Генеральная прокуратура Молдовы.

Там пояснили, что это необходимо для соблюдения права специализации, согласно которому привлечение к ответственности экстрадируемого лица возможно только за деяния, которые стали основанием для запроса об экстрадиции.

"Учитывая значительный объем документов, которые необходимо было перевести в соответствии с требованиями действующих международных договоров, а также по запросу греческой стороны, подготовка справочных документов потребовала значительных усилий и дополнительного времени", – пояснила Генпрокуратура Молдовы.

Предыстория:

  • В Греции 22 июля задержали беглого олигарха, известного в прошлом как "властелин Молдовы", Влада Плахотнюка, а также бывшего депутата Константина Цуцу.
  • Плахотнюк бежал из страны в июне 2019 года. Некоторое время политик жил в США, однако в январе 2020 года его пребывание там признали нежелательным. По неподтвержденной информации, впоследствии он находился на Северном Кипре.
  • На прошлой неделе Плахотнюк выступил с публичным заявлением, в котором рассказал о намерении вернуться в Молдову, чтобы доказать свою невиновность.
  • Апелляционный суд Афин рассмотрит запрос Молдовы об экстрадиции беглого олигарха 13 августа.

