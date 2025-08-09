Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны Украины отминусовали еще 940 российских оккупантов – Генштаб

Иван ДьяконовСуббота, 9 августа 2025, 07:05
Силы обороны Украины отминусовали еще 940 российских оккупантов – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины убили и ранили 940 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 062 290 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 09.08.25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 1 062 290 (+940) человек,
  • танков – 11 088 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин – 23 103 (+1) ед;
  • артиллерийских систем – 31 273 (+41) ед;
  • средств ПВО – 1204 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 315 (+147) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 57 856 (+125) ед.

Данные уточняются.

потери в войнеГенштаброссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский об "обмене территориями": Мы не будем дарить свою землю оккупантам
Представители США, Украины и ЕС встретятся в Великобритании перед саммитом Трампа и Путина – СМИ
Трамп: Между Украиной и Россией должен состояться "обмен территориями в интересах обеих сторон"
Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение в Вашингтоне
ЦОЗ: Новый штамм коронавируса Stratus зафиксировали в семи областях и Киеве
Вашингтон и Москва к встрече Трампа и Путина готовят соглашение по оккупированным РФ территориям – СМИ
Все новости...
потери в войне
Погибла боевая медикиня и главная хранительница фондов Черниговского художественного музея
ВСУ обезвредили еще более тысячи оккупантов
В войне против Украины Россия потеряла еще 1040 военных
Последние новости
09:53
Россияне атаковали маршрутку под Херсоном: двое погибших и шестеро раненых
09:44
Российский FPV-дрон атаковал автомобиль в Запорожской области: двое погибших
09:34
Ночью Россия атаковала 47 дронами и ракетами: ПВО сбила 16 БПЛА и крылатую ракету "Искандер-К"
09:08
Зеленский об "обмене территориями": Мы не будем дарить свою землю оккупантам
08:30
На фронте 163 боестолкновений с врагом, из них 45 на Покровском направлении – Генштаб
07:56
Администрация Трампа пригрозила Гарварду изъятием патентов на сотни миллионов долларов
07:37
фотоРакетный удар по Днепру: трое человек ранены, повреждены здания и автомобили
07:05
Силы обороны Украины отминусовали еще 940 российских оккупантов – Генштаб
06:56
Трамп приказал Пентагону применять войска против иностранных наркокартелей – WSJ
06:03
Мужчина попал в психушку после диетической консультации с ChatGPT
Все новости...
Реклама:
Реклама: