Силы обороны Украины отминусовали еще 940 российских оккупантов – Генштаб
Суббота, 9 августа 2025, 07:05
За прошедшие сутки Силы обороны Украины убили и ранили 940 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 062 290 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 09.08.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 1 062 290 (+940) человек,
- танков – 11 088 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 23 103 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 31 273 (+41) ед;
- средств ПВО – 1204 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 315 (+147) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 57 856 (+125) ед.
Данные уточняются.