Администрация Трампа пригрозила Гарварду изъятием патентов на сотни миллионов долларов

Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила Гарвардскому университету изъятием патентов на сотни миллионов долларов, обвинив вуз в якобы нарушении закона о федеральных исследовательских грантах.

Источник: Bloomberg

Детали: Как сообщает Bloomberg, в письме, отправленном 8 августа президенту Гарварда Алану Гарберу, министр торговли США Говард Лутник заявил, что университет не выполняет своих обязательств перед американскими налогоплательщиками, открывая путь к процессу, который может привести к изъятию правительством патентов на основании Закона Бэя-Доула.

Согласно письму, полученному Bloomberg News, Гарвард должен до 5 сентября доказать, что соблюдает требования закона. В случае отсутствия таких доказательств правительство сможет изъять патенты или передать их лицензии третьим сторонам.

Представитель Гарварда назвал действия администрации "беспрецедентной репрессивной попыткой, направленной против университета за защиту своих прав и свобод".

"Мы полностью привержены соблюдению закона Бэя-Доула и обеспечению того, чтобы общество могло получать доступ и пользу от многочисленных инноваций, возникающих благодаря исследованиям, профинансированным федеральным правительством в Гарварде", — заявил представитель.

Дословно: "Этот шаг стал новым витком борьбы Белого дома с Гарвардом по поводу более 2 миллиардов долларов приостановленного федерального финансирования, пока стороны ведут переговоры о потенциальном урегулировании. Это также первый случай, когда администрация привлекает Министерство торговли и патентное право в рамках своей кампании давления на Гарвард и другие ведущие учреждения".

