Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Администрация Трампа пригрозила Гарварду изъятием патентов на сотни миллионов долларов

Иван ДьяконовСуббота, 9 августа 2025, 07:56
Администрация Трампа пригрозила Гарварду изъятием патентов на сотни миллионов долларов
Фото: Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила Гарвардскому университету изъятием патентов на сотни миллионов долларов, обвинив вуз в якобы нарушении закона о федеральных исследовательских грантах.

Источник: Bloomberg

Детали: Как сообщает Bloomberg, в письме, отправленном 8 августа президенту Гарварда Алану Гарберу, министр торговли США Говард Лутник заявил, что университет не выполняет своих обязательств перед американскими налогоплательщиками, открывая путь к процессу, который может привести к изъятию правительством патентов на основании Закона Бэя-Доула.

Реклама:

Согласно письму, полученному Bloomberg News, Гарвард должен до 5 сентября доказать, что соблюдает требования закона. В случае отсутствия таких доказательств правительство сможет изъять патенты или передать их лицензии третьим сторонам.

Представитель Гарварда назвал действия администрации "беспрецедентной репрессивной попыткой, направленной против университета за защиту своих прав и свобод".

"Мы полностью привержены соблюдению закона Бэя-Доула и обеспечению того, чтобы общество могло получать доступ и пользу от многочисленных инноваций, возникающих благодаря исследованиям, профинансированным федеральным правительством в Гарварде", — заявил представитель.

РЕКЛАМА:

Дословно: "Этот шаг стал новым витком борьбы Белого дома с Гарвардом по поводу более 2 миллиардов долларов приостановленного федерального финансирования, пока стороны ведут переговоры о потенциальном урегулировании. Это также первый случай, когда администрация привлекает Министерство торговли и патентное право в рамках своей кампании давления на Гарвард и другие ведущие учреждения".

Читайте также: Пустился берега. Как Трамп воюет с американскими вузами и повлияет ли это на Украину

Предыстория:

  • 31 марта СМИ сообщили, что администрация Трампа начала меры, направленные на "борьбу с антисемитизмом" в Гарвардском университете, что может привести к замораживанию федерального финансирования учреждения на сумму до 9 миллиардов долларов.
  • В апреле университет подал иск в федеральный суд против администрации Трампа, обвинив Белый дом в произвольном сокращении финансирования университетских исследований с целью "наказать учреждение за защиту его конституционных прав", а также из-за попыток администрации запретить иностранным студентам обучение в учреждении.
  • Администрация Трампа требует от университета выплаты не менее 500 миллионов долларов штрафа для возврата федерального финансирования.

США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский об "обмене территориями": Мы не будем дарить свою землю оккупантам
Представители США, Украины и ЕС встретятся в Великобритании перед саммитом Трампа и Путина – СМИ
Трамп: Между Украиной и Россией должен состояться "обмен территориями в интересах обеих сторон"
Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение в Вашингтоне
ЦОЗ: Новый штамм коронавируса Stratus зафиксировали в семи областях и Киеве
Вашингтон и Москва к встрече Трампа и Путина готовят соглашение по оккупированным РФ территориям – СМИ
Все новости...
США
Путин передал через Виткоффа награду сотруднице ЦРУ, чей сын погиб, воюя за РФ в Украине
Представители США, Украины и ЕС встретятся в Великобритании перед саммитом Трампа и Путина – СМИ
Путин заявил США, что остановит войну в обмен на Донбасс – WSJ
Последние новости
10:18
Канада поддержит снижение порога цен на российскую нефть
10:10
Губернатор Аляски готов принять "историческую встречу" Трампа и Путина
09:53
ОбновленоРоссияне атаковали маршрутку под Херсоном: двое погибших и 16 раненых
09:44
Российский FPV-дрон атаковал автомобиль в Запорожской области: двое погибших
09:34
Ночью Россия атаковала 47 дронами и ракетами: ПВО сбила 16 БПЛА и крылатую ракету "Искандер-К"
09:08
Зеленский об "обмене территориями": Мы не будем дарить свою землю оккупантам
08:30
На фронте 163 боестолкновений с врагом, из них 45 на Покровском направлении – Генштаб
07:56
Администрация Трампа пригрозила Гарварду изъятием патентов на сотни миллионов долларов
07:37
фотоРакетный удар по Днепру: трое человек ранены, повреждены здания и автомобили
07:05
Силы обороны Украины отминусовали еще 940 российских оккупантов – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: