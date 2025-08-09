На фронте 163 боестолкновений с врагом, из них 45 на Покровском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 163 боевых столкновения, наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском и Новопавловском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 74 авиационных удара, применив три ракеты и сбросив 122 управляемые бомбы. Кроме этого, было задействовано для поражения 5 089 дронов-камикадзе и осуществлено 6 361 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов".

Реклама:

Детали: На Покровском направлении украинские защитники остановили 45 атак агрессора в районах населенных пунктов Зверовое, Владимировка, Родинское, Полтавка, Бойковка, Миролюбовка, Новоекономичное, Покровск, Червоный Лиман, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка, Зеленый Угол, а также в направлении Казацкого, Дорожного и Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 26 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Филия, Зеленое Поле, Толстой, Темировка, Малиевка, Новополь, Воскресенка, Ольговское и в направлении Снежного.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Заречное, Колодязи, Торское, Диброва, Серебрянка, Ямполевка, а также в сторону Шандриголового и Ямполя.

РЕКЛАМА:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 12 боестолкновений. Противник нанес 15 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 38 управляемых авиационных бомб и осуществил 259 артиллерийских обстрелов, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня.

На Торецком направлении враг осуществил 10 атак в районах Торецка, Щербиновки, Катериновки, Степановки, Русиного Яра и Плещеевки.

На Южно-Слобожанском направлении произошло девять боевых столкновений в районе Волчанска и в направлении Нововасильевки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отразили восемь атак врага. Противник не добился успеха.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны Украины отражали штурмовые действия противника в районах Мирного, Купянска, Голубовки и в направлении Новой Кругляковки.

На Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения в районе Часового Яра и Белой Горы.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили четыре атаки захватчика в районе Каменского и в сторону Новоандреевки.

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны вблизи Григоровки и Федоровки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили вражеский штурм вблизи Малиновки.