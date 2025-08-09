Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Зеленский может принять участие в саммите Трампа и Путина

Уляна Кричковская, Ольга КацимонСуббота, 9 августа 2025, 08:55
СМИ: Зеленский может принять участие в саммите Трампа и Путина
Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в запланированном на 15 августа саммите между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным, который пройдет в американском штате Аляска.

Источник: CBS News со ссылкой на слова осведомленного сотрудника Белого дома, который говорил на условиях анонимности, передает "Европейская правда"

Детали: собеседник издания утверждает, что планы относительно этого саммита еще не окончательные и что по-прежнему существует вероятность, что президент Украины может быть привлечен к нему "в той или иной форме".

Реклама:

Предыстория:

  • Встреча лидеров США и России состоится 15 августа на Аляске, дату и место подтвердили обе стороны.
  • Президент США Дональд Трамп 8 августа на брифинге в Белом доме заявил, что в мирном соглашении по российско-украинской войне стоит ожидать "определенный обмен территориями".
  • Ранее издание Axios сообщало, что 7 августа Виткофф планирует проинформировать представителей Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании об итогах своего разговора с Путиным.

ЗеленскийТрампПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский ввёл санкции против "Росатома" и энергетических структур РФ
ОбновленоРоссияне атаковали маршрутку под Херсоном: двое погибших и 16 раненых
Зеленский об "обмене территориями": Мы не будем дарить свою землю оккупантам
Представители США, Украины и ЕС встретятся в Великобритании перед саммитом Трампа и Путина – СМИ
Трамп: Между Украиной и Россией должен состояться "обмен территориями в интересах обеих сторон"
Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение в Вашингтоне
Все новости...
Зеленский
Зеленский может присоединиться к саммиту Путина и Трампа 15 августа – СМИ
Зеленский рассказал о разговоре спецпредставителя Трампа с советниками по безопасности
Зеленский подчеркнул участие Европы в "мирных переговорах" с Россией
Последние новости
11:09
Главы МИД пяти стран осудили решение Израиля захватить всю Газу
10:47
Зеленский ввёл санкции против "Росатома" и энергетических структур РФ
10:18
Канада поддержит снижение порога цен на российскую нефть
10:10
Губернатор Аляски готов принять "историческую встречу" Трампа и Путина
09:53
ОбновленоРоссияне атаковали маршрутку под Херсоном: двое погибших и 16 раненых
09:44
Российский FPV-дрон атаковал автомобиль в Запорожской области: двое погибших
09:34
Ночью Россия атаковала 47 дронами и ракетами: ПВО сбила 16 БПЛА и крылатую ракету "Искандер-К"
09:08
Зеленский об "обмене территориями": Мы не будем дарить свою землю оккупантам
08:30
На фронте 163 боестолкновений с врагом, из них 45 на Покровском направлении – Генштаб
07:56
Администрация Трампа пригрозила Гарварду изъятием патентов на сотни миллионов долларов
Все новости...
Реклама:
Реклама: