СМИ: Зеленский может принять участие в саммите Трампа и Путина
Суббота, 9 августа 2025, 08:55
Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в запланированном на 15 августа саммите между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным, который пройдет в американском штате Аляска.
Источник: CBS News со ссылкой на слова осведомленного сотрудника Белого дома, который говорил на условиях анонимности, передает "Европейская правда"
Детали: собеседник издания утверждает, что планы относительно этого саммита еще не окончательные и что по-прежнему существует вероятность, что президент Украины может быть привлечен к нему "в той или иной форме".
Предыстория:
- Встреча лидеров США и России состоится 15 августа на Аляске, дату и место подтвердили обе стороны.
- Президент США Дональд Трамп 8 августа на брифинге в Белом доме заявил, что в мирном соглашении по российско-украинской войне стоит ожидать "определенный обмен территориями".
- Ранее издание Axios сообщало, что 7 августа Виткофф планирует проинформировать представителей Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании об итогах своего разговора с Путиным.