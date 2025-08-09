СМИ: Зеленский может принять участие в саммите Трампа и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в запланированном на 15 августа саммите между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным, который пройдет в американском штате Аляска.

Источник: CBS News со ссылкой на слова осведомленного сотрудника Белого дома, который говорил на условиях анонимности, передает "Европейская правда"

Детали: собеседник издания утверждает, что планы относительно этого саммита еще не окончательные и что по-прежнему существует вероятность, что президент Украины может быть привлечен к нему "в той или иной форме".

Реклама:

Предыстория: