Ночью Россия атаковала 47 дронами и ракетами: ПВО сбила 16 БПЛА и крылатую ракету "Искандер-К"

В ночь на 9 августа российские войска совершили массированную атаку по Украине, запустив 47 ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов, а также две крылатые ракеты "Искандер-К".

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Окупанты запускали дроны с территории России с направлений Курск, Миллерово и Шаталово, а ракеты - с временно оккупированной Запорожской области.

Реклама:

Ударные дроны атаковали прифронтовые районы Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей, а ракеты были направлены на Днепр.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и подразделения беспилотных систем Сил обороны.

По предварительным данным, противовоздушная оборона уничтожила или подавила одну крылатую ракету "Искандер-К" и 16 вражеских беспилотников.

РЕКЛАМА:

В то же время зафиксированы попадания 31 БПЛА в 15 локациях.