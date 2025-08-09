Российский FPV-дрон атаковал автомобиль в Запорожской области: двое погибших

Двое человек погибли в Запорожской области в результате атаки российского FPV-дрона по автомобилю.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: российский FPV-дрон попал в автомобиль, который ехал по территории Беленьковской громады. После удара машина загорелась. Двое человек, находившихся внутри, погибли.

Реклама:

Дословно: "В результате удара машина загорелась, двое людей, находившихся внутри, погибли".

Что этому предшествовало: