Российский FPV-дрон атаковал автомобиль в Запорожской области: двое погибших

Ольга КацимонСуббота, 9 августа 2025, 09:44
Российский FPV-дрон атаковал автомобиль в Запорожской области: двое погибших
Последствия удара российского FPV-дрона в Запорожской области, фото: Иван Федоров

Двое человек погибли в Запорожской области в результате атаки российского FPV-дрона по автомобилю.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: российский FPV-дрон попал в автомобиль, который ехал по территории Беленьковской громады. После удара машина загорелась. Двое человек, находившихся внутри, погибли.

Дословно: "В результате удара машина загорелась, двое людей, находившихся внутри, погибли".

Что этому предшествовало:

  • Утром 9 августа российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. В результате обстрела были ранены три человека, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры и пожары.

Запорожская область
