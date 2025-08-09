Российский FPV-дрон атаковал автомобиль в Запорожской области: двое погибших
Суббота, 9 августа 2025, 09:44
Двое человек погибли в Запорожской области в результате атаки российского FPV-дрона по автомобилю.
Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров
Детали: российский FPV-дрон попал в автомобиль, который ехал по территории Беленьковской громады. После удара машина загорелась. Двое человек, находившихся внутри, погибли.
Реклама:
Дословно: "В результате удара машина загорелась, двое людей, находившихся внутри, погибли".
Что этому предшествовало:
- Утром 9 августа российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. В результате обстрела были ранены три человека, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры и пожары.