Губернатор Аляски готов принять "историческую встречу" Трампа и Путина

Губернатор Аляски Майк Данливи рад, что его штат станет местом проведения будущей встречи президента США Дональда Трампа и президента России.

Источник: публикация Данливи в соцсети X, передаёт "Европейская правда"

Детали: Данливи приветствовал предстоящую встречу Трампа и Путина, которая пройдёт "в великом штате Аляска".

Он считает, что ни одно другое место не играет более важной роли в национальной обороне, энергетической безопасности и лидерстве в Арктике, чем его штат.

По его мнению, "вполне логично, что дискуссии мирового значения проходят именно здесь".

Дословно: "Сегодня мы остаёмся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из самых важных регионов мира. Мир будет наблюдать, и Аляска готова принять эту историческую встречу".

Предыстория: