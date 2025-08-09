Число раненых в результате ночной атаки по Чугуеву возросло до 6, среди них ребёнок

В ночь на 9 августа российские войска нанесли удар ударными беспилотниками по Чугуевскому району Харьковской области, в результате чего пострадали шесть человек, среди них ребёнок.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области

Детали: В Чугуевском районе, в селе Клугино-Башкировка, дроны попали в четырёхэтажный жилой дом, где загорелись квартиры. Пострадали шесть человек, среди них один ребёнок.

