Британская разведка: в июле Россия, вероятно, захватила до 550 кв. км украинской территории

Российские войска в июле с высокой вероятностью продвинулись на 500–550 кв. км украинской территории.

Источник: анализ британской разведки, опубликованный 9 августа, пишет "Европейская правда"

Детали: По данным разведчиков, аналогичный объём территории РФ захватила и в июне. Основные боевые действия велись в Донецкой области - на северо-восток и юго-запад от Покровска, где оккупанты пытаются окружить город и оказывают давление на другие логистические маршруты.

Дословно: "РСВ захватили аналогичную территорию Украины в июне 2025 года, после ежемесячного увеличения с марта 2025 года. РСВ продолжали тактическое продвижение в Донецкой области, преимущественно на северо-восток и юго-запад от Покровска".

Детали: В Сумской области за последние две недели российские войска не имели заметных успехов. Постоянные потери и украинские контрнаступления, вероятно, сорвали планы РФ создать там буферную зону, отметили в британской разведке.