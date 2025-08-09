Минобороны представило нового спикера с фронтовым опытом
Суббота, 9 августа 2025, 14:31
Военнослужащий, журналист и телеведущий Орест Дрымаловский назначен новым спикером Минобороны.
Источник: Министерство обороны Украины
Детали: Дрымаловский защищал Украину в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады на Донетчине, за что был награждён медалью "Крест Доблести".
В журналистике он работает с 2015 года. Окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко, был корреспондентом и ведущим на телеканале "Первый Западный", а затем в программе "Вікна-новини" на СТБ.
В ряды ВСУ Дрымаловский вступил в феврале 2024 года, а теперь присоединился к команде Министерства обороны.