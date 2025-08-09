Bild: Виткофф мог неправильно понять требования Путина для перемирия в Украине
Спецпосланник президента США Стивен Виткофф, возможно, некорректно передал позицию России относительно возможности перемирия в Украине после встречи с Владимиром Путиным на этой неделе.
Источник: Bild, передаёт "Европейская правда"
Детали: По информации Bild, Россия не отказалась от требования полного контроля над Крымом, а также Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областями до любого перемирия и соглашалась только на "секторальное" прекращение огня.
При этом ранее сообщалось о готовности Путина говорить о перемирии после выхода украинских сил только из Донецкой и Луганской областей.
Источники Bild утверждают, что это могло быть следствием неправильного толкования Виткоффым слов Путина о "мирном выходе" с Херсонщины и Запорожья: Россия требует выхода украинских сил из этих областей, а посланник Трампа подумал, что речь идёт о предложении выхода оттуда войск РФ.
Bild процитировал анонимного украинского чиновника, который сказал, что "Виткофф не знает, о чём говорит".
Эту оценку, по данным таблоида, разделяют и "представители немецкого правительства".
Предистория:
- В субботу Зеленский отреагировал на сообщения о том, что для завершения войны Украине необходимо пойти на обмен территориями. Президент Украины подчеркнул, что Киев не пойдёт на территориальные уступки России.
- Встреча лидеров США и России состоится 15 августа на Аляске, дату и место подтвердили обе стороны.
- 8 августа президент США Дональд Трамп заявил, что в мирном соглашении по российско-украинской войне стоит ожидать "определённый обмен территориями".