Британия подтвердила встречу советников по нацбезопасности перед саммитом Трампа и Путина
В Великобритании встретятся представители США, Украины и европейских государств, которые обсудят пути прекращения российской полномасштабной агрессии.
Источник: заявление британского правительства по итогам разговора премьера Великобритании Кира Стармера с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда"
Детали: Как отмечается, Стармер и Зеленский "обсудили предстоящую встречу советников по вопросам национальной безопасности Европы, Украины и Соединённых Штатов".
Встречу примут британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми и вице-президент США Джей Ди Венс, который находится с рабочим визитом в Великобритании.
Премьер Великобритании и президент Украины также согласились, что встреча станет "важной площадкой для обсуждения прогресса в обеспечении справедливого и длительного мира".
Предыстория:
- В субботу, 9 августа, президент Владимир Зеленский провёл разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о обеспечении мира в Украине.