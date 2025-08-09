Все разделы
Британия подтвердила встречу советников по нацбезопасности перед саммитом Трампа и Путина

Олег Павлюк, Ольга КацимонСуббота, 9 августа 2025, 15:06
Британия подтвердила встречу советников по нацбезопасности перед саммитом Трампа и Путина
Фото: британское правительство

В Великобритании встретятся представители США, Украины и европейских государств, которые обсудят пути прекращения российской полномасштабной агрессии.

Источник: заявление британского правительства по итогам разговора премьера Великобритании Кира Стармера с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда"

Детали: Как отмечается, Стармер и Зеленский "обсудили предстоящую встречу советников по вопросам национальной безопасности Европы, Украины и Соединённых Штатов".

Встречу примут британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми и вице-президент США Джей Ди Венс, который находится с рабочим визитом в Великобритании.

Премьер Великобритании и президент Украины также согласились, что встреча станет "важной площадкой для обсуждения прогресса в обеспечении справедливого и длительного мира".

Предыстория:

Великобританияроссийско-украинская война
