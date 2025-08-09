Все разделы
На западе Украины 10 августа прогнозируются грозы, град и шквалы

Ольга КацимонСуббота, 9 августа 2025, 15:37
На западе Украины 10 августа прогнозируются грозы, град и шквалы
10 августа в западных областях Украины ожидаются грозы, местами град и шквалы 15–20 м/с.

Источник: данные Украинского гидрометеорологического центра

Детали: В западных областях объявлен жёлтый уровень опасности. Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

В остальных регионах без осадков, преимущественно переменная облачность. Температура ночью составит 12–17°, днём — 24–29°, в Закарпатье и на юге — до 33°.

В Киеве осадков не прогнозируют, днём 26–28°, ночью 14–16°. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

 

погода
