На западе Украины 10 августа прогнозируются грозы, град и шквалы
Суббота, 9 августа 2025, 15:37
10 августа в западных областях Украины ожидаются грозы, местами град и шквалы 15–20 м/с.
Источник: данные Украинского гидрометеорологического центра
Детали: В западных областях объявлен жёлтый уровень опасности. Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.
В остальных регионах без осадков, преимущественно переменная облачность. Температура ночью составит 12–17°, днём — 24–29°, в Закарпатье и на юге — до 33°.
В Киеве осадков не прогнозируют, днём 26–28°, ночью 14–16°. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.