Зеленский: Не видим подвижек в российской позиции

Президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на высокую интенсивность дипломатической работы в последние дни, позиция России остаётся неизменной.

Источник: публикация Зеленского в соцсетях после разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Дословно: "Россияне так же не хотят прекращать убийства, так же инвестируют в войну и так же навязывают идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию с последствиями, которые не гарантируют ничего, кроме более удобных позиций для россиян для возобновления войны".

Детали: Президент подчеркнул, что все шаги Украины и партнёров должны приближать к реальному завершению войны, а не к её "реконфигурации", и работать на общую безопасность.

Отдельно стороны обсудили вопрос вступления Украины и Молдовы в ЕС. Зеленский и Фредериксен согласились, что процесс должен быть справедливым и основываться на выполнении обязательств обеих стран.