По меньшей мере 11 человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика в Бразилии

Ольга КацимонСуббота, 9 августа 2025, 16:19
По меньшей мере 11 человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика в Бразилии
По меньшей мере 11 человек погибли, более 40 получили ранения в результате столкновения автобуса и грузовика в Бразилии.

Детали: Инцидент произошёл в центрально-западном штате в пятницу вечером.

Среди более чем 40 раненых 12 находятся в критическом состоянии.

Полиция расследует причину аварии. 

Что этому предшевствовало:

  • В июне по меньшей мере 8 человек погибли в Бразилии, когда воздушный шар загорелся в воздухе и упал.

