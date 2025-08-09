По меньшей мере 11 человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика в Бразилии

По меньшей мере 11 человек погибли, более 40 получили ранения в результате столкновения автобуса и грузовика в Бразилии.

Источник: Reuters

Детали: Инцидент произошёл в центрально-западном штате в пятницу вечером.

Реклама:

Среди более чем 40 раненых 12 находятся в критическом состоянии.

Полиция расследует причину аварии.

РЕКЛАМА:

Что этому предшевствовало: