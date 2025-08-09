По меньшей мере 11 человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика в Бразилии
Суббота, 9 августа 2025, 16:19
По меньшей мере 11 человек погибли, более 40 получили ранения в результате столкновения автобуса и грузовика в Бразилии.
Источник: Reuters
Детали: Инцидент произошёл в центрально-западном штате в пятницу вечером.
Среди более чем 40 раненых 12 находятся в критическом состоянии.
Полиция расследует причину аварии.
Что этому предшевствовало:
- В июне по меньшей мере 8 человек погибли в Бразилии, когда воздушный шар загорелся в воздухе и упал.