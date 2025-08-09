В Николаеве мужчина ударил военного ТЦК на требование предъявить документы

В Николаеве 8 августа мужчина применил физическую силу к военнослужащему ТЦК и СП после законного требования предъявить военно-учетные документы, в ответ на него также применили меры физического воздействия.

Источник: Николаевский областной ТЦК и СП

Детали: В ТЦК рассказали, что 8 августа во время проведения мобилизационных мероприятий группой оповещения одного из ТЦК и СП города Николаев совместно с представителями Национальной полиции был остановлен гражданин для проверки военно-учетных документов.

В ходе проверки выяснилось, что гражданин – военнообязанный и находится в розыске с 30.07.2025, в связи с нарушением требований статьи 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях — "Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе". Оснований для отсрочки от мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины не имел.

Дословно ТЦК: "На законное требование предъявить военно-учетные документы гражданин отреагировал агрессивно — применил физическую силу к одному из военнослужащих ТЦК и СП.

Военнослужащие группы оповещения ТЦК и СП в ответ на агрессию и физическую силу со стороны гражданина были вынуждены применить меры физического воздействия к нему".

Детали: Представители полиции предоставили право осуществить административное задержание мужчины и доставку в ближайший ТЦК и СП или ООЦМ (областной объединенный центр мобилизации).

Дальнейшие обстоятельства инцидента устанавливаются руководством Николаевского областного ТЦК и СП. По результатам проведенной работы будет дана правовая оценка указанным событиям, говорится в сообщении.

Полиция пока не сообщает об инциденте.