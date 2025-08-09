Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Николаеве мужчина ударил военного ТЦК на требование предъявить документы

Катерина ТищенкоСуббота, 9 августа 2025, 16:40
В Николаеве мужчина ударил военного ТЦК на требование предъявить документы
иллюстративное фото: Эльдар Сарахман

В Николаеве 8 августа мужчина применил физическую силу к военнослужащему ТЦК и СП после законного требования предъявить военно-учетные документы, в ответ на него также применили меры физического воздействия.

Источник: Николаевский областной ТЦК и СП

Детали: В ТЦК рассказали, что 8 августа во время проведения мобилизационных мероприятий группой оповещения одного из ТЦК и СП города Николаев совместно с представителями Национальной полиции был остановлен гражданин для проверки военно-учетных документов.

Реклама:

В ходе проверки выяснилось, что гражданин – военнообязанный и находится в розыске с 30.07.2025, в связи с нарушением требований статьи 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях — "Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе". Оснований для отсрочки от мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины не имел.

Дословно ТЦК: "На законное требование предъявить военно-учетные документы гражданин отреагировал агрессивно — применил физическую силу к одному из военнослужащих ТЦК и СП.

Военнослужащие группы оповещения ТЦК и СП в ответ на агрессию и физическую силу со стороны гражданина были вынуждены применить меры физического воздействия к нему".

РЕКЛАМА:

Детали: Представители полиции предоставили право осуществить административное задержание мужчины и доставку в ближайший ТЦК и СП или ООЦМ (областной объединенный центр мобилизации).

Дальнейшие обстоятельства инцидента устанавливаются руководством Николаевского областного ТЦК и СП. По результатам проведенной работы будет дана правовая оценка указанным событиям, говорится в сообщении.

Полиция пока не сообщает об инциденте.

НиколаевТЦКмобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Макрон подчеркнул необходимость участия Украины и Европы в мирных переговорах
Зеленский – премьеру Испании: Главное, чтобы РФ снова не навязала нереалистичных условий
Зеленский: Не видим подвижек в российской позиции
Bild: спецпосланник Трампа мог неправильно понять требования Путина по перемирию
Минобороны представило нового спикера с фронтовым опытом
ВидеоСБУ ударила дронами по складу "Шахедов" в Татарстане, БПЛА пролетели 1300 км
Все новости...
Николаев
В Николаеве подростки не смогли попасть в укрытие во время атаки РФ: полиция проводит проверку
Армия РФ нанесла ракетный удар по Николаеву: разрушены дома, есть пострадавшие
Убегал от ТЦК и прыгнул с моста: ГБР расследует смерть мужчины в Николаеве
Последние новости
19:00
На Харьковщине задержаны злоумышленники, которые изнасиловали 14-летнего подростка и сняли это на видео
18:45
В Харькове из-за халатности чиновника община потеряла 1,6 миллиона гривен
18:41
Макрон подчеркнул необходимость участия Украины и Европы в мирных переговорах
18:24
В партии Мерца не согласны с его решением ограничить экспорт оружия в Израиль
18:16
Зеленский – премьеру Испании: Главное, чтобы РФ снова не навязала нереалистичных условий
17:59
Обучение украинских детей за границей: МОН расширило сокращенную программу новыми предметами
17:57
В РФ попытались приуменьшить роль США в дипломатическом прорыве между Ереваном и Баку
17:51
Подсанкционное судно было замечено возле российского завода по производству СПГ
17:41
В странах Балтии и Чехии поддержали Украину на фоне подготовки встречи Путина и Трампа
17:34
За неделю Нацбанк продал 843 миллиона долларов
Все новости...
Реклама:
Реклама: