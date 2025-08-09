Все разделы
В Харькове вражеский дрон попал в магазин: 6 пострадавших, среди них несовершеннолетняя

Катерина ТищенкоСуббота, 9 августа 2025, 16:57
В Харькове вражеский дрон попал в магазин: 6 пострадавших, среди них несовершеннолетняя
иллюстративное фото УП

В Киевском районе Харькова вражеский БпЛА попал в крышу мебельного магазина, пострадали 6 человек, среди них 17-летняя девушка.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БпЛА в крышу мебельного магазина. На данный момент известно о 5 пострадавших. На месте работают подразделения ГСЧС и медики".

Детали: Позже Синегубов добавил, что среди пострадавших – 17-летняя девушка.

Четыре пострадавших женщины госпитализированы.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о 6 пострадавших.

Харьковбеспилотники
