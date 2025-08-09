Россияне нанесли удар по жилой застройке в Запорожской области: погибла женщина
Суббота, 9 августа 2025, 17:26
В Степногорской общине Запорожской области в результате вражеской атаки погибла 61-летняя женщина.
Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "Один человек погиб в результате вражеской атаки на Васильевский район.
Россияне нанесли удар по Степногорской общине. Поразили жилую застройку. Разрушен частный дом.
В собственном дворе погибла 61-летняя женщина".