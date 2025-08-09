Все разделы
Россияне нанесли удар по жилой застройке в Запорожской области: погибла женщина

Катерина ТищенкоСуббота, 9 августа 2025, 17:26
Степногорск Запорожской области, deepstatemap

В Степногорской общине Запорожской области в результате вражеской атаки погибла 61-летняя женщина.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Один человек погиб в результате вражеской атаки на Васильевский район.

Россияне нанесли удар по Степногорской общине. Поразили жилую застройку. Разрушен частный дом.

В собственном дворе погибла 61-летняя женщина".

Запорожская областьвойна
