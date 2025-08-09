В странах Балтии и Чехии поддержали Украину на фоне подготовки встречи Путина и Трампа
Министры иностранных дел балтийских стран и Чехии выразили поддержку справедливому мирному урегулированию в Украине на фоне подготовки встречи президента США Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикации министров
Детали: Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заверил в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.
"Если границы можно менять силой, никто не может чувствовать себя в безопасности. Если народы можно заставить жить под диктатом более сильного соседа, никто не является свободным", – написал он на Х.
Тсахкна подчеркнул, что Эстония не будет "вознаграждать агрессию", а Украина может рассчитывать на ее "неизменную поддержку в достижении справедливого и прочного мира".
Глава дипломатии Латвии Байба Браже на Х поздравила усилия Трампа по прекращению агрессии России против Украины, но добавила, что "справедливый, длительный и достойный мир – это то, чего мы все стремимся, а украинцы – больше всего".
"Такой мир должен предусматривать участие Украины и уважать ее суверенитет и территориальную целостность. Россия не должна быть вознаграждена за агрессию", – добавила она.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отметил, что границы, суверенитет и независимость Украины "не подлежат обсуждению".
"От Луганска до Крыма – каждый сантиметр принадлежит суверенному государству Украина, которое борется за свою свободу", – добавил он, заверив в поддержке усилий по достижению "справедливого и прочного мира в Украине на основе международного права".
Глава МИД Чехии Ян Липавский, в свою очередь, напомнил, что Россия не захватила Украину "ни за три дня, ни за три года", а к переговорам ее вынудили "поддержка Украины, санкции и украинская мужественность".
"Украина должна остаться свободной. Государственные границы нельзя менять с помощью давления и шантажа. Кто станет членом ЕС и НАТО, решают их члены, а не Владимир Путин. Чехия хочет мира, но с его формой всегда должна согласиться прежде всего Украина", – перечислил он.
Что предшествовало: Накануне президент США анонсировал предстоящую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.
На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".
