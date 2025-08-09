Все разделы
Зеленский – премьеру Испании: Главное, чтобы РФ снова не навязала нереалистичных условий

Катерина ТищенкоСуббота, 9 августа 2025, 18:16
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский в разговоре с премьером Испании Педро Санчесом подчеркнул важность учета голоса Европы в возможных мирных договоренностях с Россией и важность того, чтобы РФ "никому не навязывала свои нереалистичные условия".

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Проинформировал (Санчеса – ред.) о ситуации в дипломатии и контактах с партнерами. Поделился нашим видением того, какими должны быть следующие шаги. Сейчас главное, чтобы Россия снова никому не навязала свои нереалистичные условия.

Важно, что у нас с Педро одинаковый взгляд: голос Европы обязательно должен быть учтен. Согласовываем нашу общую европейскую позицию. Мы готовы максимально быстро и конструктивно двигаться к справедливому миру".

Детали: Вместе с тем, во время разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом Зеленский призвал действовать мудро и скоординированно, чтобы ответить России на ее желание взять под контроль больше украинских территорий.

Прямая речь: "Важно, что Америка имеет решимость и возможность завершить войну, и мы приветствуем то, что президент Трамп стремится положить конец убийствам. И чтобы ответить России на ее желание затянуть войну и собрать больше территориальной добычи, мы должны действовать мудро и скоординированно".

Что предшествовало: Ранее в субботу Зеленский провел беседы с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, премьер-министром Дании Метте Фредериксен и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

