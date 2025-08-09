В Днепропетровской области россияне ранили двух человек

В Никопольском районе Днепропетровской области в субботу в результате российских ударов пострадали два человека.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

последствия обстрелов Днепропетровской области 9 августа, фото ОВА

Прямая речь: "В Никопольском районе в течение дня от вражеских ударов пострадали сам Никополь, Мировская, Покровская, Марганецкая, Червоногригоровская общины. Туда агрессор направлял FPV-дроны, обстреливал из артиллерии.

Пострадали 46-летний мужчина и 44-летняя женщина. Их доставили в больницу".

Детали: Кроме того, огонь уничтожил 2 частных дома, 3 хозяйственные постройки. Еще 6 домов и 2 хозяйственные постройки в районе повреждены. Задело линию электропередач.

Синельниковский район противник атаковал БПЛА и ракетами. Там также было несколько возгораний. Повреждены пятиэтажка и автомобиль.