Россияне больше всего атакуют на Покровском и Новопавловском направлениях – Генштаб

С начала суток на фронте произошло 118 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении россияне атаковали 30 раз, на Новопавловском – 17, на Лиманском – 12.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боевых столкновений. Противник нанес шесть авиационных ударов, в общей сложности сбросил 11 управляемых авиационных бомб и осуществил 195 артиллерийских обстрелов, в частности девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении в течение дня украинские войска отразили три атаки противника в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Колодезное и Петро-Ивановка.

На Купянском направлении украинские защитники отразили четыре штурма вблизи Петропавловки и в направлении Ковалевки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенного пункта Карповка и в направлении населенных пунктов Григоровка, Серебрянка, Шандриголове. Шесть боестолкновений продолжаются.

На Северском направлении с начала суток враг провел шесть наступательных действий в районах населенных пунктов Серебрянка и Переездное.

На Краматорском направлении защитники отразили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Белая Гора.

На Торецком направлении россияне шесть раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении захватнические подразделения 30 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Новоекономичное, Миролюбовка, Зверовое, Удачное, Дачное и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Покровск, Сухецкое, Затишье. Продолжаются четыре боестолкновения.

В субботу на этом направлении, по предварительным подсчетам, украинские воины обезвредили 153 оккупанта, 99 из них – безвозвратно. Уничтожены 13 автомобилей противника, четыре пушки, 102 беспилотных летательных аппарата, три спутниковых терминала и одна вражеская радиолокационная станция.

На Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал вблизи населенных пунктов Вольное Поле, Малиевка, Темировка и в сторону населенных пунктов Ольговское, Искра, Александроград, Зеленый Гай, Филия, Комышуваха, Толстой. Три боевых столкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили вражескую атаку вблизи Малиновки, авиационный удар подвергся населенный пункт Константиновка.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, осуществил три штурма в районах Новоданиловки и Новоандреевки. Одно боевое столкновение продолжается.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре попытки продвинуться вперед – успеха не имел. Населенный пункт Львово подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.