Дроны поразили электроподстанцию в Краснодарском крае РФ

В ночь на 1 сентября беспилотники поразили электрическую подстанцию "Кропоткин" в Краснодарском крае России.

Источник: Astra, другие Telegram-каналы, оперштаб Краснодарского края

Дословно Astra: "По предварительным данным местных жителей, электроподстанция в районе железной дороги горит после атаки БПЛА в Кропоткине".

Детали: В пабликах отметили, что ночью ударными БПЛА была поражена электрическая подстанция 330 кВ "Кропоткин".

Этот объект, отмечают в соцсетях, обеспечивал питание региональной энергосистемы и узловых железнодорожных коммуникаций Краснодарского края.

Обновлено: Позже оперштаб Краснодарского края подтвердил информацию о пожаре на трансформаторной подстанции Кропоткина.