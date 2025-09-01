Все разделы
Дроны поразили электроподстанцию в Краснодарском крае РФ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 1 сентября 2025, 03:38
Дроны поразили электроподстанцию в Краснодарском крае РФ
фото: Exilenova+

В ночь на 1 сентября беспилотники поразили электрическую подстанцию "Кропоткин" в Краснодарском крае России.

Источник: Astra, другие Telegram-каналы, оперштаб Краснодарского края

Дословно Astra: "По предварительным данным местных жителей, электроподстанция в районе железной дороги горит после атаки БПЛА в Кропоткине".

Детали: В пабликах отметили, что ночью ударными БПЛА была поражена электрическая подстанция 330 кВ "Кропоткин".

Этот объект, отмечают в соцсетях, обеспечивал питание региональной энергосистемы и узловых железнодорожных коммуникаций Краснодарского края.

Обновлено: Позже оперштаб Краснодарского края подтвердил информацию о пожаре на трансформаторной подстанции Кропоткина.

