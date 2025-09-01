Болгария обеспечила треть оружия для Украины от ЕС – фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Болгария предоставляет треть оружия, которое поставляет ЕС Украине с начала полномасштабного вторжения России.

Источник: фон дер Ляйен во время визита в Болгарию, цитирует BGNES

Детали: По словам фон дер Ляйен, Болгария "имеет чрезвычайно мощные традиции в оборонной промышленности".

Прямая речь фон дер Ляйен: "Вы производите большие объемы боеприпасов и взрывчатки, которые поддерживают Украину в ее борьбе за свободу.

С начала войны треть оружия, которое использует Украина, поступает из Болгарии".

Детали: фон дер Ляйен подчеркнула, что "Путин не изменился и не изменится". По ее словам, на российского лидера можно повлиять только мерами, направленными на ослабление военного потенциала РФ.

Прямая речь фон дер Ляйен: "По мере укрепления оборонных возможностей Украины мы также должны взять на себя большую ответственность за собственную оборону, и для повышения нашей готовности мы должны активно двигаться вперед на европейском уровне, прежде всего в плане финансовой поддержки".

Детали: фон дер Ляйен добавила, что производственные мощности в Болгарии должны вырасти до 2 млн снарядов до конца года.

Прямая речь фон дер Ляйен: "Вы планируете расширить производство боеприпасов, соответствующих стандартам НАТО. Это новое производство создаст более 1000 рабочих мест здесь, в регионе, что означает устойчивое развитие".

Детали: В публикации отмечается, что в Болгарии будет построено два завода концерна Rheinmetall, один из которых – на базе VMZ.

Напомним: Урсула фон дер Ляйен предупредила о рисках, которые Россия представляет для Европы, отметив в этом контексте важность безопасности восточных границ.