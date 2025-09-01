В Карпатах открыли первые 55 километров уникального туристического маршрута

В Закарпатской области открыли первые 55 километров уникального туристического маршрута, который в перспективе будет пролегать также через Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу.

Источник: начальник Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий в соцсетях

Прямая речь Билецкого: "Открыли первые 55 километров уникального туристического маршрута в Карпатах, который должен стать нашей визитной карточкой, местом силы, местом туризма и местом, где наши воины и украинцы, пострадавшие от войны, смогут восстановиться.

Символично построили маршрут от истоков реки Черная Тиса у перевала Околе, где в свое время представители стран ЕС высадили деревья тиса, которые напоминают о нашей общей реке".

Детали: По словам Билецкого, маршрут в перспективе будет пролегать через Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу.

фото: facebook Билецкого

фото: facebook Билецкого

Он отметил, что в Украине открыли первый участок из запланированных 395 километров. Примерно такую же протяженность будущий маршрут будет иметь и за рубежом.

На первых 55 километрах маршрута обустроены велопарковки, места для кемпингов, смотровые площадки и зоны отдыха.

фото: facebook Билецкого

фото: facebook Билецкого

В целом маршрут будет иметь два направления: