Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 850 оккупантов и вертолет

Ирина БалачукПонедельник, 1 сентября 2025, 07:30
ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 850 оккупантов и вертолет
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки уничтожили 850 захватчиков, 49 артиллерийских систем и вертолет.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.09.25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 1 082 990 (+850) человек,
  • танков – 11 155 (+4) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 229 (+17) ед.,
  • артиллерийских систем – 32 248 (+49) ед.,
  • вертолетов – 341 (+1)
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 55 276 (+214) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 60 399 (+94) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Раде появилось постановление о возобновлении трансляции, "Слуги" обещают поддержать
В Германии погибла 16-летняя украинка: ее толкнули под грузовой поезд
Самолет с фон дер Ляен приземлялся в Болгарии за бумажными картами из-за вмешательства РФ в работу GPS – СМИ
Убийство Парубия: следователи рассказали о личности подозреваемого и версиях
Сибига в годовщину начала Второй мировой войны напомнил о последствиях умиротворения агрессора
картаВ Киеве ухудшилось состояние воздуха
Все новости...
Росcия
Дроны поразили электроподстанцию в Краснодарском крае РФ
В Беларуси начались учения ОДКБ, россияне будут делиться опытом войны против Украины
В Крыму "Призраки" ГУР уничтожили российский радиотелескоп РТ-70
Последние новости
14:40
Болгария подтвердила глушение GPS-сигнала во время посадки самолета фон дер Ляйен: подозревают РФ
14:40
В Раде появилось постановление о возобновлении трансляции, "Слуги" обещают поддержать
14:36
Опрос Viber: более половины украинцев покупают новые смартфоны каждые 4-5 лет
14:24
Пиастри получил подарок судьбы, еще один сложный день для Ferrari: итоги этапа Формулы-1 в Нидерландах
14:17
Бизнес улучшил сдержанные оценки деловой активности: какие причины
14:04
Умер художник "Острова сокровищ" и "Доктора Айболит" Радна Сахалтуев
13:58
С 1 сентября представители ТЦК обязаны снимать свои действия на боди-камеры
13:53
Украинский сеткомет "Пташка" показали в бою – он уничтожил вражеский дрон
13:44
ICTV и 1+1 создают испаноязычные YouTube-каналы
13:40
В Брюсселе проведут заседание Совета Украина-НАТО
Все новости...
Реклама:
Реклама: