ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 850 оккупантов и вертолет
Понедельник, 1 сентября 2025, 07:30
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки уничтожили 850 захватчиков, 49 артиллерийских систем и вертолет.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.09.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 082 990 (+850) человек,
- танков – 11 155 (+4) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 229 (+17) ед.,
- артиллерийских систем – 32 248 (+49) ед.,
- вертолетов – 341 (+1)
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 55 276 (+214) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 60 399 (+94) ед.
Данные уточняются.