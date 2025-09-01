На фронте 190 столкновений с врагом, из них 64 на Покровском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 190 боевых столкновений с врагом, из них больше всего штурмовых действий агрессора на Покровском направлении - 64.

Источник: Генштаб

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 4 атаки россиян. На Южно-Слобожанском направлении защитники остановили 10 атак окупантов в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Фиголовка, Западное и Красное Первое.

На Купянском направлении произошло 10 атак захватчиков. Защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и в сторону Новоплатоновки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь вклиниться в оборону ВСУ вблизи населенных пунктов Шандриголово, Колодец, Карповка, и в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григорьевки.

На Северском направлении военные успешно остановили 11 атак противника у Григоровки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты 5 раз атаковали в направлении населенного пункта Белая Гора и в районе Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил 9 атак в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Полтавка.

На Покровском направлении защитники остановили 64 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Федоровка, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Луч, Сухой Яр, Зверевое, Котлино, Удачное, Орехово и Орехово.

На Новопавловском направлении противник совершил 25 атак в районах населенных пунктов Филиал, Ялта, Толстое, Александроград, Малиевка, Воскресенка и Камышеваха.

Один раз захватнические подразделения атаковали на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении защитники успешно остановили 5 вражеских атак.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства, два пункта управления БПЛА и один другой важный объект противника.