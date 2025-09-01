Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На фронте 190 столкновений с врагом, из них 64 на Покровском направлении – Генштаб

Алена МазуренкоПонедельник, 1 сентября 2025, 08:36
На фронте 190 столкновений с врагом, из них 64 на Покровском направлении – Генштаб
Иллюстративное фото: Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 190 боевых столкновений с врагом, из них больше всего штурмовых действий агрессора на Покровском направлении - 64.

Источник: Генштаб

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 4 атаки россиян. На Южно-Слобожанском направлении защитники остановили 10 атак окупантов в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Фиголовка, Западное и Красное Первое.

Реклама:

На Купянском направлении произошло 10 атак захватчиков. Защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и в сторону Новоплатоновки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь вклиниться в оборону ВСУ вблизи населенных пунктов Шандриголово, Колодец, Карповка, и в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григорьевки.

На Северском направлении военные успешно остановили 11 атак противника у Григоровки и Переездного.

РЕКЛАМА:

На Краматорском направлении оккупанты 5 раз атаковали в направлении населенного пункта Белая Гора и в районе Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил 9 атак в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Полтавка.

На Покровском направлении защитники остановили 64 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Федоровка, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Луч, Сухой Яр, Зверевое, Котлино, Удачное, Орехово и Орехово.

На Новопавловском направлении противник совершил 25 атак в районах населенных пунктов Филиал, Ялта, Толстое, Александроград, Малиевка, Воскресенка и Камышеваха.

Один раз захватнические подразделения атаковали на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении защитники успешно остановили 5 вражеских атак.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства, два пункта управления БПЛА и один другой важный объект противника.

Генштаброссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Раде появилось постановление о возобновлении трансляции, "Слуги" обещают поддержать
В Германии погибла 16-летняя украинка: ее толкнули под грузовой поезд
Самолет с фон дер Ляен приземлялся в Болгарии за бумажными картами из-за вмешательства РФ в работу GPS – СМИ
Убийство Парубия: следователи рассказали о личности подозреваемого и версиях
Сибига в годовщину начала Второй мировой войны напомнил о последствиях умиротворения агрессора
картаВ Киеве ухудшилось состояние воздуха
Все новости...
Генштаб
Враг больше всего давит на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях – Генштаб
Генштаб: Сезонная наступательная кампания России закончилась ничем
На фронте уже 136 боев, больше всего на Покровском и Лиманском направлениях – Генштаб
Последние новости
14:40
Болгария подтвердила глушение GPS-сигнала во время посадки самолета фон дер Ляйен: подозревают РФ
14:40
В Раде появилось постановление о возобновлении трансляции, "Слуги" обещают поддержать
14:36
Опрос Viber: более половины украинцев покупают новые смартфоны каждые 4-5 лет
14:24
Пиастри получил подарок судьбы, еще один сложный день для Ferrari: итоги этапа Формулы-1 в Нидерландах
14:17
Бизнес улучшил сдержанные оценки деловой активности: какие причины
14:04
Умер художник "Острова сокровищ" и "Доктора Айболит" Радна Сахалтуев
13:58
С 1 сентября представители ТЦК обязаны снимать свои действия на боди-камеры
13:53
Украинский сеткомет "Пташка" показали в бою – он уничтожил вражеский дрон
13:44
ICTV и 1+1 создают испаноязычные YouTube-каналы
13:40
В Брюсселе проведут заседание Совета Украина-НАТО
Все новости...
Реклама:
Реклама: