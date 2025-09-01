Россия атаковала Украину 86 БпЛА, 76 дронов обезвредили

С вечера 31 августа российские оккупанты атаковали Украину 86 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 76 дронов удалось обезвредить, но есть и попадания.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА в 6 локациях".

Детали: Отмечается, что захватчики запускали дроны из направлений российских городов Курск, Орел, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", – подытожили в Воздушных силах.