ССО уничтожили радиолокационную станцию врага на военном аэродроме в Крыму

Бойцы Сил специальных операций уничтожили радиолокационную станцию на территории временно оккупированной республики Крым.

Источник: пресс-служба ССО ВСУ

Детали: Отмечается, что в ночь на 30 августа подразделения Сил специальных операций провели ряд специальных действий на территории временно оккупированного Крыма.

В результате этой операции была уничтожена РЛС комплекса С-300 на военном аэродроме в городе Саки.