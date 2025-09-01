ССО уничтожили радиолокационную станцию врага на военном аэродроме в Крыму
Понедельник, 1 сентября 2025, 09:26
Бойцы Сил специальных операций уничтожили радиолокационную станцию на территории временно оккупированной республики Крым.
Источник: пресс-служба ССО ВСУ
Детали: Отмечается, что в ночь на 30 августа подразделения Сил специальных операций провели ряд специальных действий на территории временно оккупированного Крыма.
В результате этой операции была уничтожена РЛС комплекса С-300 на военном аэродроме в городе Саки.