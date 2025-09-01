Министр обороны Польши: Наше привыкание к войне может стать самой большой победой России

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предостерегает от привыкания к российской войне против Украины, ведь именно это, по его мнению, может стать самой большой победой РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News

Детали: В ходе выступления на памятных мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны Косиняк-Камыш подчеркнул, что к войне РФ против Украины "несмотря на усталость, трудности и эмоции, мы не можем относиться как к обычному делу".

Реклама:

"Там гибнут люди, дети. Бомбы падают на ясли, детские сады и больницы", – сказал он.

По словам польского министра, привыкание к войне является "худшей и самой большой победой империи зла, которая снова смотрит с Востока".

Он подчеркнул, что на поле боя в Украине также решается вопрос безопасности Польши.

РЕКЛАМА:

"Я знаю, что с течением времени чувствительность уменьшается, но государственная необходимость не может быть затмена усталостью или унынием. Это обязательство перед Вестерплатте и обязательство перед людьми Вестерплатте: солдатами Польской армии", – добавил Косиняк-Камыш.

Предыстория: