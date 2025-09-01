Если бы Германия не решила тратить больше на оборону, то НАТО, вероятно, распался – Мерц

Немецкий канцлер Фридрих Мерц убежден, что благодаря решению Германии увеличить расходы на оборону удалось сохранить целостность НАТО.

Источник: Politico, "Европейская правда"

Детали: В этом контексте Мерц указал на внесенные в немецкую конституцию изменения, позволившие создать специальный фонд на оборону, освобожденный от долгового тормоза, в который будут предоставлены займы на сумму до 500 млрд евро.

Как отметил глава немецкого правительства, этим решением "мы фактически смогли сохранить НАТО".

"Я был на саммите НАТО в Гааге (24-25 июня). Если бы мы не изменили конституцию и не были готовы позволить Федеративной Республике Германия тратить 3,5% на оборону плюс 1,5% на необходимую инфраструктуру, то НАТО, вероятно, распался бы в тот день. Мы предотвратили это", – рассказал Мерц в интервью телеканалу ZDF.

В июне Мерц заявил, что его страна резко увеличит расходы на оборону, но не для того, чтобы "успокоить" президента США Дональда Трампа, а чтобы противостоять угрозе со стороны России, ведь до 2029 года Германия увеличит военные расходы до 3,5% ВВП – это самая амбициозная программа перевооружения Германии со времен окончания холодной войны.

Напомним, оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО. В Бундестаге допустили нападение России на НАТО уже через 2-3 года.