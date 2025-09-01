Разведчики атаковали два вертолета и судно россиян в оккупированном Крыму

Бойцы Главного управления разведки Минобороны поразили два российских вертолета Ми-8 и буксир во временно оккупированном Крыму.

Источник: ГУР МОУ

Детали: По данным УП, спецоперация имела место 30 августа.

Силами спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" на территории временно оккупированного Крыма дроны нанесли удар по авиабазе российских захватчиков в Гвардейском, недалеко от Симферополя были успешно поражены два вражеских вертолета Ми-8.

Ориентировочная стоимость выведенных из строя вертолетов составляет от 20 до 30 миллионов долларов, отмечает разведка.

Дословно: "Неутешительный финал постиг также московитский буксир, вероятно БУК-2190, в бухте Севастополя ― во время воздушной атаки против захватчиков на полуострове украинские разведчики направили в судно соответствующую боеголовку.

Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается!".