Более 600 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане

Талибан сообщил о более чем 600 погибших в результате землетрясения на востоке Афганистана, которое произошло почти в полночь 31 августа (22:17 по Киеву).

Детали: Его эпицентр находился в 27 км от Джелалабада, пятого по величине города страны.

Число погибших, объявленное чиновниками Талибана, составляет 622 человека. Они говорят, что более 1 500 получили ранения.

Потребуется время, прежде чем масштаб ущерба от землетрясения будет полностью известен, поскольку это горная местность. Эти районы чрезвычайно труднодоступны, что сильно мешает спасательным операциям. Правительство Талибана использует вертолеты, чтобы эвакуировать людей.

В больнице говорят, что поступает "один пациент каждые 5 минут", а все здание заполнено ранеными людьми.