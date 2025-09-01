Все разделы
Понедельник, 1 сентября 2025, 10:59
В Киев приехали лидеры фракций коалиции Германии
Лидеры двух коалиционных фракций Бундестага Йенс Шпан и Маттиас Мирш в Киеве. Фото dpa

Лидеры двух коалиционных фракций Бундестага – Йенс Шпан из ХДС/ХСС и Маттиас Мирш из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) – прибыли в Киев 1 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: Отмечается, что это первый совместный визит руководителей парламентских групп ХДС/ХСС и СДПГ в Украину, а также первый визит в Украину для Шпана и Мирша.

В Киеве они планируют говорить о дальнейшей поддержке Украины со стороны Германии и дипломатических усилиях для прекращения войны.

Прямая речь Шпана: "Мы с Маттиасом Миршем здесь, чтобы послать четкий сигнал: правительственные фракции ХДС/ХСС и СДПГ стоят сейчас и в будущем на стороне Украины, храбрых украинцев, которые защищают свою родину, свою страну, а также Европу".

На вопрос о возможных гарантиях безопасности для Украины он ответил, что лучшей гарантией является хорошо оснащенная украинская армия: "Первой и самой важной гарантией безопасности для Украины является украинская армия. Прежде всего, мы хотим оснастить ее как можно лучше".

Предыстория:

  • 25 августа в Киев приезжал вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль.
  • В ходе визита он говорил, что Германия обязалась предоставлять Украине 9 млрд евро ежегодно в течение ближайших лет.

