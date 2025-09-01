В Киев приехали лидеры фракций коалиции Германии

Лидеры двух коалиционных фракций Бундестага – Йенс Шпан из ХДС/ХСС и Маттиас Мирш из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) – прибыли в Киев 1 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: Отмечается, что это первый совместный визит руководителей парламентских групп ХДС/ХСС и СДПГ в Украину, а также первый визит в Украину для Шпана и Мирша.

В Киеве они планируют говорить о дальнейшей поддержке Украины со стороны Германии и дипломатических усилиях для прекращения войны.

Прямая речь Шпана: "Мы с Маттиасом Миршем здесь, чтобы послать четкий сигнал: правительственные фракции ХДС/ХСС и СДПГ стоят сейчас и в будущем на стороне Украины, храбрых украинцев, которые защищают свою родину, свою страну, а также Европу".

На вопрос о возможных гарантиях безопасности для Украины он ответил, что лучшей гарантией является хорошо оснащенная украинская армия: "Первой и самой важной гарантией безопасности для Украины является украинская армия. Прежде всего, мы хотим оснастить ее как можно лучше".

Предыстория: