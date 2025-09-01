Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сибига в годовщину начала Второй мировой войны напомнил о последствиях умиротворения агрессора

Мария Емец, Ирина БалачукПонедельник, 1 сентября 2025, 11:56
Сибига в годовщину начала Второй мировой войны напомнил о последствиях умиротворения агрессора
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото из сети Х

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в годовщину вторжения нацистской Германии в Польшу и начала Второй мировой войны напомнил, что этим событиям предшествовали попытки умиротворения агрессора, и призвал не допустить той же ошибки снова в вопросе российско-украинской войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост министра в сети Х

Прямая речь Сибиги: "В этот день 1939 года Гитлер напал на Польшу, а Сталин вскоре присоединился к нему, что положило начало Второй мировой войне, самой кровопролитной войне в истории. Сегодня крайне важно вспомнить, что было до того дня: слабость и наивная вера в то, что территориальные уступки "угодят" агрессору".

Реклама:

Детали: Он подчеркнул, что полную ответственность за катастрофу Второй мировой войны несет нацистский Третий Рейх, но министр также упомянул тех, кто позволил этому случиться.

"Но были и те, кто позволил этому злу усилиться – избегая сложных решений, выбирая слабость вместо силы и предпочитая желаемое действительному, а не реалистичным стратегиям", – заявил Сибига.

Он подчеркнул, что лучший способ отдать дань уважения десяткам миллионов людей, погибших во Второй мировой войне, – это не допустить повторения тех же ошибок сегодня.

РЕКЛАМА:

"Единство союзников, давление на агрессора Россию и укрепление Украины имеют критически важное значение для безопасности и долгосрочного мира для всей Европы", – подчеркнул глава украинского МИД.

Предыстория:

Сибига Андрейроссийско-украинская войнавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Раде появилось постановление о возобновлении трансляции, "Слуги" обещают поддержать
В Германии погибла 16-летняя украинка: ее толкнули под грузовой поезд
Самолет с фон дер Ляен приземлялся в Болгарии за бумажными картами из-за вмешательства РФ в работу GPS – СМИ
Убийство Парубия: следователи рассказали о личности подозреваемого и версиях
Сибига в годовщину начала Второй мировой войны напомнил о последствиях умиротворения агрессора
картаВ Киеве ухудшилось состояние воздуха
Все новости...
Сибига Андрей
Сибига упрекнул Сийярто: Вам российский трубопровод важнее убитых детей в Украине
Сибига отрезал Лаврову: Абсурдно слушать о легитимности от человека, который не имеет никакой легитимности
Премьер-министр Норвегии прибыл в Киев
Последние новости
14:40
Болгария подтвердила глушение GPS-сигнала во время посадки самолета фон дер Ляйен: подозревают РФ
14:40
В Раде появилось постановление о возобновлении трансляции, "Слуги" обещают поддержать
14:36
Опрос Viber: более половины украинцев покупают новые смартфоны каждые 4-5 лет
14:24
Пиастри получил подарок судьбы, еще один сложный день для Ferrari: итоги этапа Формулы-1 в Нидерландах
14:17
Бизнес улучшил сдержанные оценки деловой активности: какие причины
14:04
Умер художник "Острова сокровищ" и "Доктора Айболит" Радна Сахалтуев
13:58
С 1 сентября представители ТЦК обязаны снимать свои действия на боди-камеры
13:53
Украинский сеткомет "Пташка" показали в бою – он уничтожил вражеский дрон
13:44
ICTV и 1+1 создают испаноязычные YouTube-каналы
13:40
В Брюсселе проведут заседание Совета Украина-НАТО
Все новости...
Реклама:
Реклама: