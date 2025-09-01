Сибига в годовщину начала Второй мировой войны напомнил о последствиях умиротворения агрессора

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в годовщину вторжения нацистской Германии в Польшу и начала Второй мировой войны напомнил, что этим событиям предшествовали попытки умиротворения агрессора, и призвал не допустить той же ошибки снова в вопросе российско-украинской войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост министра в сети Х

Прямая речь Сибиги: "В этот день 1939 года Гитлер напал на Польшу, а Сталин вскоре присоединился к нему, что положило начало Второй мировой войне, самой кровопролитной войне в истории. Сегодня крайне важно вспомнить, что было до того дня: слабость и наивная вера в то, что территориальные уступки "угодят" агрессору".

Детали: Он подчеркнул, что полную ответственность за катастрофу Второй мировой войны несет нацистский Третий Рейх, но министр также упомянул тех, кто позволил этому случиться.

"Но были и те, кто позволил этому злу усилиться – избегая сложных решений, выбирая слабость вместо силы и предпочитая желаемое действительному, а не реалистичным стратегиям", – заявил Сибига.

Он подчеркнул, что лучший способ отдать дань уважения десяткам миллионов людей, погибших во Второй мировой войне, – это не допустить повторения тех же ошибок сегодня.

"Единство союзников, давление на агрессора Россию и укрепление Украины имеют критически важное значение для безопасности и долгосрочного мира для всей Европы", – подчеркнул глава украинского МИД.

