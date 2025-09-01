Мужчина влетел на автомобиле в российское консульство в Сиднее
Понедельник, 1 сентября 2025, 12:36
В Сиднее 39-летний мужчина был арестован после того, как полицейский получил ранения, когда автомобиль врезался в ворота российского консульства.
Источник: The Guardian
Детали: Инцидент произошел в 8:05 утра по местному времени. СМИ пишут, что мужчина находился за рулем автомобиля Toyota Kluger, припаркованного на улице.
Полицейские окружили его и требовали выйти из машины, но он завел машину и протаранил ворота генконсульства России.
Он арестован и дает показания о мотивах своих действий.
24-летний полицейский получил травму руки и был осмотрен медиками.