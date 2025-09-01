Сумская область: супруги-пенсионеры на мотоцикле подорвались на мине

Утром 1 сентября супруги-пенсионеры на мотоцикле с коляской подорвались на вражеской мине в Сумской области.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Произошло это возле одного из сел Середино-Будской общины рядом с российской границей.

В ОВА и в прокуратуре допускают, что этот участок дороги враг дистанционно заминировал с дрона.

Пострадавших 75-летнего мужчину и 76-летнюю женщину госпитализировали, предварительно состояние – не тяжелое.