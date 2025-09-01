Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сумская область: супруги-пенсионеры на мотоцикле подорвались на мине

Роман ПетренкоПонедельник, 1 сентября 2025, 13:01
Сумская область: супруги-пенсионеры на мотоцикле подорвались на мине
deepstatemap

Утром 1 сентября супруги-пенсионеры на мотоцикле с коляской подорвались на вражеской мине в Сумской области.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Произошло это возле одного из сел Середино-Будской общины рядом с российской границей.

Реклама:

В ОВА и в прокуратуре допускают, что этот участок дороги враг дистанционно заминировал с дрона.

Пострадавших 75-летнего мужчину и 76-летнюю женщину госпитализировали, предварительно состояние – не тяжелое.

Сумская областьминирование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Раде появилось постановление о возобновлении трансляции, "Слуги" обещают поддержать
В Германии погибла 16-летняя украинка: ее толкнули под грузовой поезд
Самолет с фон дер Ляен приземлялся в Болгарии за бумажными картами из-за вмешательства РФ в работу GPS – СМИ
Убийство Парубия: следователи рассказали о личности подозреваемого и версиях
Сибига в годовщину начала Второй мировой войны напомнил о последствиях умиротворения агрессора
картаВ Киеве ухудшилось состояние воздуха
Все новости...
Сумская область
В результате атаки вражеского дрона пострадал староста села в Сумской области
Россия обстреляла громаду на Сумщине: трое раненых, перебои со светом и связью
Россия атаковала дронами несколько общин Сумщины: ранены две женщины, повреждены здания
Последние новости
14:40
Болгария подтвердила глушение GPS-сигнала во время посадки самолета фон дер Ляйен: подозревают РФ
14:40
В Раде появилось постановление о возобновлении трансляции, "Слуги" обещают поддержать
14:36
Опрос Viber: более половины украинцев покупают новые смартфоны каждые 4-5 лет
14:24
Пиастри получил подарок судьбы, еще один сложный день для Ferrari: итоги этапа Формулы-1 в Нидерландах
14:17
Бизнес улучшил сдержанные оценки деловой активности: какие причины
14:04
Умер художник "Острова сокровищ" и "Доктора Айболит" Радна Сахалтуев
13:58
С 1 сентября представители ТЦК обязаны снимать свои действия на боди-камеры
13:53
Украинский сеткомет "Пташка" показали в бою – он уничтожил вражеский дрон
13:44
ICTV и 1+1 создают испаноязычные YouTube-каналы
13:40
В Брюсселе проведут заседание Совета Украина-НАТО
Все новости...
Реклама:
Реклама: