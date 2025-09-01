Сумская область: супруги-пенсионеры на мотоцикле подорвались на мине
Понедельник, 1 сентября 2025, 13:01
Утром 1 сентября супруги-пенсионеры на мотоцикле с коляской подорвались на вражеской мине в Сумской области.
Источник: Сумская ОВА
Детали: Произошло это возле одного из сел Середино-Будской общины рядом с российской границей.
В ОВА и в прокуратуре допускают, что этот участок дороги враг дистанционно заминировал с дрона.
Пострадавших 75-летнего мужчину и 76-летнюю женщину госпитализировали, предварительно состояние – не тяжелое.