Начало сентября будет теплым, на западе и юго-востоке страны пройдут дожди

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода, только на юго-востоке и западе местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "2 сентября на востоке и юго-востоке страны, ночью и в большинстве центральных областей... местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 11-18°, на побережье морей до 20°, днем 24-29°, на юге и востоке страны до 32°".

Детали: В столице во вторник без осадков, ночью 16-18°, днем 24-26°, ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

3-4 сентября днем на Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 11-18°, на побережье морей до 20°, днем 24-29°, в северо-восточной части ночью 8-13°, днем 21-26°. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

В Киеве 3 и 4 сентября без осадков, ночью 13-15°, днем до 24-28°, ветер северо-восточный, 3-8 м/с.