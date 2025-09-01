Все разделы
В Брюсселе проведут заседание Совета Украина-НАТО

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоПонедельник, 1 сентября 2025, 13:40
В Брюсселе проведут заседание Совета Украина-НАТО
фото: Getty Images

В понедельник, 1 сентября, в Брюсселе состоится внеочередное заседание Совета Украина-НАТО.

Источник: министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х, "Европейская правда"

Детали: Сибига отметил, что это внеочередное заседание Совета состоится по просьбе Украины и в ответ на недавние массированные воздушные атаки России.

"Мы ожидаем целенаправленного обсуждения совместных шагов для адекватной реакции на отказ России от мирных усилий и эскалацию террора против украинцев", – заявил Сибига.

Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил НАТО и всех союзников, которые продолжают оказывать поддержку Украине.

"Москва должна почувствовать более сильное давление как следствие продолжения войны", – добавил он.

Напомним, в ночь на 28 августа Россия осуществила массированную атаку на украинские регионы, в результате которой сильно пострадала украинская столица.

Как сообщала "Европейская правда", в результате атаки были повреждены Офис Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и здание представительства Европейского Союза.

Европейская внешняя служба во главе с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Каей Каллас вызвала временного поверенного в делах России в Евросоюзе из-за российской атаки на здание делегации ЕС в Киеве.

НАТОобстрел
