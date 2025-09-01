Все разделы
Моди встретился с Путиным: призвал к прекращению войны и поиску мирного урегулирования

Алена МазуренкоПонедельник, 1 сентября 2025, 15:13
Моди встретился с Путиным: призвал к прекращению войны и поиску мирного урегулирования
фото: МИД Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел встречу с правителем РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Китае. Моди говорил Путину о необходимости ускорения прекращения войны в Украине и крепком мире.

Источник: Министерство иностранных дел Индии

Дословно: "Премьер-министр подтвердил свою поддержку недавних инициатив, принятых для разрешения конфликта в Украине, и подчеркнул необходимость ускорения прекращения конфликта и поиска крепкого мирного урегулирования".

Детали: Кроме того, пресс-служба сообщила, что Путин и Моди обсудили двустороннее сотрудничество РФ и Индии в экономическом, финансовом и энергетическом секторах.

Сообщается, что они "выразили удовлетворение" постоянным ростом двусторонних связей и "подтвердили поддержку дальнейшего укрепления Специального и привилегированного стратегического партнерства между двумя странами".

Моди также сообщил Путину, что с нетерпением ждет встречи с ним в Индии на 23-м ежегодном саммите позже этого года.

