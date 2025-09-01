Все разделы
Зеленский поручил закупить больше систем ПВО для защиты энергетики

Евгений КизиловПонедельник, 1 сентября 2025, 15:37
Зеленский поручил закупить больше систем ПВО для защиты энергетики
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский на Ставке верховного главнокомандующего в понедельник поручил закупить дополнительные системы противовоздушной обороны малой и средней дальности, а также увеличить финансирование для производителей БПЛА.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Провел Ставку. Много деталей по подготовке к отопительному сезону... Еще с лета готовим сектора нашей энергетики к зиме...

Поручил секретарю СНБО Рустуму Умерову скоординировать правительственных чиновников, обладминистрации и энергокомпании для закупки дополнительных систем ПВО малой и средней дальности, а также увеличить финансирование для производителей дронов. Приоритет – сбивание "Шахедов"... Отдельно обсудили защиту сетей и энергообъектов в прифронтовых и приграничных общинах, резервное обеспечение".

Детали: По словам главы государства, на Ставке также был "значительный компонент" относительно Воздушных сил. Страна ускоряет поставки дополнительных систем ПВО для защиты от ракет. Центральная власть рассчитывает на "максимальную активность украинских дипломатов в соответствующих контактах с партнерами".

Зеленский добавил, что готовит "технологическую Ставку" с участием производителей украинских ракет, ключевых типов дронов и инструментария ПВО.

Прямая речь: "Увеличим производство наших средств поражения. Качество украинских дипстрайков должно ощутимо вырасти".

